Kaspuke sagt...

Bei Kasupkes uff Balkonien hat die Erntezeit bejonnen. Trude hat die Frühlingszwiebeln rausjeholt – warum heeßen die eijentlich so, wennse doch im Aujust reif sind – ick nasche jeden Morjen ne Kirschtomate vom Strauch, und die Chilis sind feuarot. Übrijens ooch jenauso schaaf. Aba damit is noch lange nich Schluss, unsa Saatkalenda hat noch een paar Monate in petto. Wo die Zwiebeln drin warn, hamwa jetz Radieschen jesät. Die könnwa denn im Septemba wegschnabuliern.

Fühlt sich fast so an wie im Schrebajarten. Alladings komm ick ooch ins Jrübeln. Die Tomaten hamwa im Februar jepflanzt und seitdem jefühlt Tonnen von Wassa ruffjekippt, um jetz wat von zu habn. Nachhaltich fühlt sich det ooch nich an.

