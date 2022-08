Kaspuke sagt...

Junge, Junge, wat fürn Schrecken! Ausjerechnet am bisher heißesten Tach det Jahres brennt’s im Jrunewald! Und denn ooch noch uffm Sprengplatz, wo Kampfmittel und Munition aus’m Krieg jelagert wern, so det die Feuawehr zum Löschen jar nich rankommt, weil dauand wat inne Luft fliejen kann. Is wohl noch nich janz klar, ob sich der Waldbrand durch ne Explosion entzündet hat oda umjekehrt, een Feuer die Explosion vaursacht hat.

Irjendwie is det ooch nich so ne jute Idee, Kampfmittel im Stadtwald zu lagern. Aba denn ooch noch Feuawerkskörpa daneben zu packen, jrenzt schon an jefährlichen Leichtsinn.

kasupke@morgenpost.de