Kaspuke sagt...

Irjendwie is det Mode jeworden, sich uff die Autobahn zu setzen, um damit die halbe Stadt lahm zu lejen. Nachdem die Klimaretta der allaletzten Jenneration jottseidank in Sommaurlaub sind und Pause machen, wolln nu morjen Musika jejen den Weitabau der A 100 protestiern und uff der Autobahn een Konzert jeben. Obwohl die Polizei det vaboten hat. Na schönen Dank ooch! Aba bei der voherjesagten Rekordhitze am Donnastach übalejen se sich det hoffentlich nochmal. Oda bleiben uffm heißen Asphalt kleben, janz ohne Klebstoff. Und da würd’ ick se denn ooch schmorn lassen und den Vakehr drumrum leiten.

