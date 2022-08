Kaspuke sagt...

War det nich ne Freude, wie unsere Vize-Europameesterinnen am Frankfurta Röma empfangen worden sind? Den Jubel der Fans hamse sich soo vadient! Ham wirklich een tollet Turnier jespielt und waren jroßartije Botschafterinnen für den deutschen Fußball. Und wer weeß: Wenn se den glasklaren Elfmeta wejen Handspiels vorm englischen Tor jekricht hätten, wäre det Endspiel villeicht andas ausjejangen. Aba wahrscheinlich is det für ne deutsche Fußball-Mannschaft unmöglich, im Wembley-Stadion jejen England zu jewinnen – ejal ob Männa oda Frauen. Jetzt freu ick mir uff die WM – nee, nich die in Katar, sondan uff die der Frauen im nächsten Jahr!

