Kaspuke sagt...

Ick hab ja von Hause aus imma wat zu meckan – aba heute möchte ick ausnahmsweise mal loben – und denn ooch noch det Finanzamt! Die bieten nämlich seit dem Frühjahr „Einfach Elster“ an, damit Rentner wie meene Schwiejamutta ihre Steua-erklärung online mit dem Computa machen können. Und da hat se sich mit ihren 87 Jahren ranjetraut, nach jahrelangem Kampf mit zich Formularen und Papieren. Trude hat ihr jeholfen und war positiv übarascht: „Hat alles jeklappt und jing wirklich schnell und einfach, Kasu!“ Funktioniert also doch noch wat in Deutschland, jedenfalls wenn Vata Staat Jeld von seinen Bürjan will.

kasupke@morgenpost.de