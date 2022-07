Kaspuke sagt...

Jute Nacht, Berlin! Der Senat knipst bei den Wahrzeichen der Stadt nachts die Beleuchtung aus – um Enerjie zu sparen. Ick hör’ olle Putin im hell erleuchteten Moskau bis hierher höhnisch lachen. Ick finde, det is albane Symbolpolitik, da jib’s bestimmt andere und bessere Möglichkeiten zu sparen. Apropos sparen: Det Abklemmen der Strahler für die Sehenswürdichkeiten kostet 40.000 Euro! Und damit jenau so viel wie die Beleuchtung im Jahr. Bei dem, wat in Berlin allet so an Steuajeld rausjeschmissen wird, macht een erleuchtet Brandenburja Tor den Kohl ooch nich mehr fett.

