Na kiek ma an, wer da wieda aus der Vasenkung ufftaucht! Ramona Pop war bis zum letzten Jahr Wirtschaftssenatorin in Berlin. Jetzt isse uffm Chefsessel beim Vaband der Vabraucherschutzzentralen jelandet. Bestimmt een schöna, jut bezahlta Posten. Und det, obwohl se hier im Senat keena mehr haben wollte und se in ihra Amtszeit ooch nich durch irjendwelche besonderen Leistungen uffjefallen is. Oda fällt Ihnen da wat ein? Aba bei den ach so moralischen Jrünen isset jenau wie bei allen anderen Parteien ooch - ihre eijenen Leute lassen se nich vahungan, irjendwo findet sich denn imma noch een warmet Plätzchen. Een Schelm, wer da an Filz denkt.

kasupke@morgenpost.de