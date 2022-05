Kasupke sagt ...

Ick weeß ja nich, wie’t Ihnen jeht, aba Trude und ick können dieset Jahr eenfach nich jenuch vom Sparjel kriejen. Letztet Jahr hatten wa nich so jroße Lust druff, da hat uns Corona den Appetit valeidet. Aba dieset Jahr schmeckt’s uns wieda, und zwar so richtich. Irjendwie scheint det ooch een jroßa Jahrgang zu sein, fast wie beim Wein. Lag vielleicht am warmen Winta.

Trude hat schon wieda nen kritischen Blick uff meenen Bauch jeworfen. „Wat willste“, hab ick jefraacht, „Sparjel is doch jesund.“ Da hatse zwar jelacht, aba ooch jemeent: „Klar, Kasu, nüscht jejen den Sparjel, aba det Schnitzel und die Hollandaise, det is Hüftjold.“ Recht hatse, aba det Schnitzel is doch det Beste am Sparjel.

