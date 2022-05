Kasupke sagt ...

Am 1. Juni tritt der Tankrabatt in Kraft. Ick bin irre jespannt, ob die Mineralölkonzerne die Steuaentlastung – 35 Cent bei Benzin, knapp 17 Cent bei Diesel - in volla Höhe an uns Kunden weitajeben. Oda ob se den Nachlass mit anjeblichen Preissteijerungen varechnen. Oda Ende Mai den Sprit noch schnell weita vateuan, wat denn nich so ufffällt, wenn der Rabatt jreift.

Ick bin wirklich keen Erzlinka, aba wieso die Konzerne an diesa Krise ooch noch jut vadienen dürfen, is mir schleiahaft. Det Kartellamt prüft nu deren Preisjestaltung. Ick hoffe, det dabei ooch wat rauskommt.

