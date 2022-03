Kaspuke sagt...

Also ick muss zujeben, det ick nie jegloobt hätte, det der Elon Musk det tatsächlich schafft, seine Tesla-Fabrik in so kurza Zeit uffzubaun. Da zieh ick meen Hut vor so eenem Untanehma, der keen Risiko und selbst die deutsche Bürokratie nich fürchtet. Im Märkischen Sand is ja schon viel Jeld vasenkt worden, aba Tesla sieht nach ner echten Erfolgsstory aus.

Villeicht hätten wa den BER ooch ma von olle Musk baun lassen, denn würden wa schon dreimal die Woche zum Mond fliejen. Der Typ is exzentrisch und een bißchen varrückt, aba andas jeht’s wohl nich. Und detta der Ukraine sein Satelliten-System zur Verfügung jestellt hat, damit die Intanet ham, is hochanständich von Mr. Tesla.

