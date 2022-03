Kaspuke sagt...

Endlich jabs ma wieda jute Nachrichten von unsra Hertha: 3:0 jejen Hoffenheim, hurra! Und Magath als neua Traina is ja ooch keene so schlechte Wahl. Aba kaum läuft’s endlich ma wieda uffm Platz, schießt olle Windhorst quer und stänkat öffentlich jejen Präsident Jejenbaua. Also ick kann ja vastehn, det der sich um seine Milljonen Sorjen macht, aba so janz jeheua is mir det ehemalije Wirtschaftswundakind von Helmut Kohl nich. Man fragt sich doch: Woher hat der eijentlich det janze Jeld? Nach diversen Pleiten, Ermittlungen und Vafahren is der Herr Windhorst – ooch Windhund jenannt – nich jrade een Mustabeispiel in Sachen Vatrauenswürdichkeit.

kasupke@morgenpost.de