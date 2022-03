Kasupke sagt ...

Eijentlich hatte ick ja jedacht, wir könnten jestan ansomman. Det is bei Trude und mir der erste Tach uff Balkonien – schön mit Berlina Weiße und Blick uff die frisch jeflanzten Stiefmüttachen. Aba da hat uns der Ostwind nen Strich durch die Rechnung jemacht. Selbst mit Decke und inna Sonne war mir det zu kalt. Also sind wa ooch nich zum Konzert am Brandenburja Tor jejangen, sondern ick hab im Intanet jesurft und bin dabei uff nen Artikel üba det Essen der Zukunft jestoßen. Und wissense wat? In Bälde essen wa keene Steaks mehr, sondan Insekten. Denn jrillen wa Jrillen und knuspan Mehlwürma. Offen jestanden is mir blümerant jeworden. Denn würde ick eha jar keen Fleisch mehr essen.

kasupke@morgenpost.de