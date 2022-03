Kasupke sagt ...

Jestan hatte ick een Deja-vu. Trude hat mir losjeschickt, um unsre Vorräte uffzufüllen. Det war aba jar nich so eenfach. Denn uffm Zettel stand ooch Sonnenblu menöl. Da stand ick denn wie’n arma Tor vor leeren Rejalen und fühlte mir an die erste Corona-Zeit erinnat, als alle nur noch Klopapier und Nudeln jehamstat ham. Jrund is aba diesma der Krieg inna Ukraine, weil det janze Öl von da kommt. Beim Rapsöl sah’s nich bessa aus.

Ick meene, ick hab ja ooch ne Schwäche für ne jesunde Vorratshaltung, aba allet in Maßen. Bei Klopapier vasteh ick die Panik noch, aba vom Sonnenblumenöl hängt doch nich unsre Existenz ab.

kasupke@morgenpost.de