Kasupke sagt ...

Ein Hoch uff Peter! So heeßt nämlich det Hochdruckjebiet, wat uns pünktlich zum Frühlingsanfang strahlend blauen Himmel und Sonnenschein beschert. Na denn werd ick mal die Balkonstühle ausm Kella hochschleppen – villeicht kann man ja inne Sonne schon die erste Berlina Weiße trinken.

Trude jammat üba Saharastaub uffn Fenstascheiben, aba von Frühjahrsputz will ick am Wochenende nüscht hörn. Die Benzinpreise sind n’bißchen jefalln, villeicht machen wa ne Landpartie nach Brandenburch oda jehn am Sonntach zum jroßen Konzert für die Ukraine am Brandenburja Tor. Schönet Wetta macht imma untanehmungslustich!

