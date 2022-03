Kasupke sagt ...

Man weeß jar nich, wat schnella steicht: Die Spritpreise an den Tankstelln oda die Infektionszahlen bei Corona. Und det Ende der Fahnenstange is wohl leida bei beedem noch nich erreicht. Wobei det nich nur am Kriech inne Ukraine liecht, det Benzin und Diesel so teua jeworden sind. Den jrößten Reibach dabei machen wie imma die Mineralölkonzerne – und natürlich Vata Staat, der üba die Steuan kräftich mitkassiert. Wenn det so weitajeht, bleibt fürn Droschkenkutscha wie Kasupke nüscht mehr übrich vom Lohn. Denn meld ick mir als Freiheitskämpfa inne Ukraine. Bloß det ick mir den Sprit für die Fahrt anne Front nich leisten kann.

