Kasupke sagt...

Natürlich reje ick mir üba steijende Benzinpreise und Heizkosten uff, aba wenn ick diese tapferen Ukrainer sehe, die ihr Land jejen die Russen vateidijen, denn schäm ick mir. Wie viel Mut dazu jehört, Panzan und Bomben zu trotzen! Und lieba für die Freiheit zu kämpfen und zu sterben als unta russischa Knute zu leben. Für mich sind det allet wahre Helden. Jenau wie die Demonstranten, die in Russland jejen den Krieg uff die Straße jehn und jleich wegjesperrt wern. Oda ihren Protest sojar vor laufenda Kamera im Staatsfernsehn zeijen. Und am Schlimmsten is, det man det allet so ohnmächtich mitansehn muss.

kasupke@morgenpost.de