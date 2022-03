Kaspuke sagt...

Am BER wurde jestan jestreikt. Zwee Drittel der Abflüje mussten jestrichen wern. Die Sichaheitskräfte fordan mehr Jeld, deshalb hat Verdi zum Warnstreik jeblasen, ooch an andan Flughäfen. Ick will hier nich jejen‘s Streikrecht wettan, aba is det jetz der richtije Zeitpunkt? Die Menschen ham Angst und Sorjen wejen Putins Kriech. Muss man ihnen da noch zusätzliche Probleme bescheren?

Und im Moment uff die Bahn auszuweichen, um zum Beispiel nach Frankfurt oda München zu kommen, is ja ooch keene jute Altanative. Morjen is schon die nächste Vahandlungsrunde der Tarifpartna. Da hätte man uff det Muskelspiel-Ritual ooch ma vazichten könn.

