Kaspuke sagt...

Ick bewundere die vielen ehrenamtlichen Helfa, die sich am Hauptbahnhof und an andan Orten um die Flüchtlinge aus der Ukraine kümman. Ick muss ausnahmsweise ooch ma den Senat loben, der hat den Ernst der Laje erkannt und wirbelt. Umso ärjalicha find ick, det unsere Bundesrejierung dajejen eha vaschnarcht wirkt. Det is doch absurd, det die Damen Giffey und Kipping jeden Tach den Bund um mehr Untastützung anbetteln müssen.

Jenauso absurd is, det Innenministerin Faeser stolz erklärt, man werde nächste Woche die Flüchtlinge „verstärkt“ uff die Bundeslända vateilen. Damit erst drei Wochen nach Kriechsbejinn anzufangen, is ne schwache Leistung

