Kaspuke sagt...

Wochenend und Sonnenschein und allet könnte so schön sein – wenn nicht diesa furchbare Krieg inna Ukraine wäre. Und die Corona-Zahlen steijen ooch schon wieda, dabei dachte man doch eijentlich, wenichstens diese Krise is mal vorbei. Aba wenn man imma nur üba allet Elend inna Welt nachdenkt, wird man selba janz trübsinnich. Det hilft ooch keenem weita.

Also nüscht wie raus inne Natur, Sonne tanken, sich an den ersten Ostaglocken freun und mal nich an Putins Bomben, die ollen Viren und den Benzinpreis denken. Die Seele baumeln lassen und die Sorjen vajessen. Muss ooch mal sein.

