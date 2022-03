Kaspuke sagt...

Det Morden inna Ukraine jeht weita, und der russische Außenminista lügt, det sich die Balken biejen. Der Lavrov hat ernsthaft behauptet, Russland hätte keen anderet Land anjegriffen, während die russische Armee ne Jeburtsklinik in Mariupol bombardiert!

Der ukrainische Botschafta in Berlin hat jetzt ne Luftbrücke für sein Land jefordert und uns an unser eijenet Schicksal erinnert: Ohne die „Rosinenbomber“ der Amis und die westlichen Alliierten hätten die Russen mit ihra Blockade West-Berlin damals ausjehungert. Die wollten den freien Teil Berlins inne Knie zwingen. Det is wirklich ne Schande, det sich die Jeschichte jetzt inna Ukraine wiedaholt.

kasupke@morgenpost.de