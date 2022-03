Kaspuke sagt...

Imma mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen inne Stadt, und det wern in nächsta Zeit noch mehr kommen. Empfangen wern se hier von unjlaublich vielen Berlinern mit Herz, die se uffnehmen und ihnen helfen wolln. Det is wirklich doll, find ick. Aba so sehr man sich darüba freun kann, so wütend macht einen die Tatsache, dettse übahaupt aus ihra Heimat fliehn müssen.

Der Putin lässt seine Armee jnadenlos Zivilisten, Krankenhäusa und sojar Kinda bombardiern. Det is doch unfassbar, wat diesa Mann für Leid üba Europa bringt. Wie lange soll det noch so weitajehn? Wo bleibt der berühmte Jeheimagent mit der Lizenz, ihn auszuschalten?

kasupke@morgenpost.de