Nach dem Spritpreis-Schock kommt jetzt det nächste Finanzdebakel: Die Gasag erhöht ihre Preise zum 1. Mai um 26 Prozent. Dabei hat det Untanehmen schon zum Jahreswechsel 16 Prozent mehr valangt. Die Gasag is aba nich raffjierich, sondan jibt nur die irrwitzich jestiejenen Einkoofspreise uffm Jasmarkt an ihre Kunden weita. Anjebot und Nachfraje eben.

Am Schlimmsten dabei is: Det hat übahaupt noch nüscht mit Putins Angriff uff die Ukraine zu tun, der wird erst in‘n paar Monaten einjepreist. Da kommt also noch viel mehr uff uns zu, ooch beim Strom und beim Benzin. Wir wern den Jürtel enga schnallen müssen, die fetten Jahre sind leida erstma vorbei.

