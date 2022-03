Kaspuke sagt...

Jestan Vormittach hat mich der Tankstellen-Schock ereilt: Supa deutlich üba zwee Euro, Diesel nur knapp drunta. Die Spritpreise klettan ja schon seit Monaten nach oben. Liecht anna jestiejenen Nachfraje nach Ende der Lockdowns und der höheren CO2-Abjabe. Aba am aktuellen Preisanstiech is Putin Schuld. Sein Angriffskriech bringt den janzen Enerjiemarkt durchnanda und treibt den Ölpreis hoch. Det schmälat meen Einkommen heftich, ick kann die höheren Spritpreise nich an meene Fahrjäste weitajeben. Aba det hilft allet nüscht, der Diktator muss isoliert wern und darf mit seinem Machtwahn nich durchkomm.

