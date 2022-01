Kasupke sagt,...

Für mich is heute Nachtschicht anjesacht, Silvesta is normalaweise jutet Jeschäft zu machen. Trude liefa ick vorher bei ihre Freundin Kathrin ab. Aba um Mittanacht, wenn die Schampuskorken knalln, bin ick natürlich zur Stelle zum Anstoßen. Denn jehn wa uffn Balkon, ick kieke ihr tief inne Oogen und sage „You are looking younger than ever!“ wie der olle Butler bei „Dinner for One“.

Jibt Rituale, die jehörn Silvesta imma dazu – wo ick schon keen Feuawerk machen darf. Ick wünsch Ihnen juten Rutsch, Pfannkuchen mit der richtijen Füllung und uns allen, det wa det vadammte Corona im neuen Jahr endlich loswerden!