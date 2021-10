Kasupke sagt ...

Ick besitze Schuhe für lange Spazierjänge, und für die hab ick neue Schnürsenkel jebraucht. Also bin ick ins Kaufhaus jejangen, Se wissen schon, det mit dem sperrijen Fusionsdoppelnamen. Die Senkel hab ick schnell jefunden und ausjesucht, die kalte Dusche kam denn beim Bezahlen. In dem Konsumtempel jibts kaum noch Kassen, und an den wenijen vabliebenen standen lange Schlangen. Ick hab ne jeschlagene Viertelstunde jebraucht, um drei Euro loszuwern. Mehrere Kunden ham uffjejeben und uffs Einkoofen vazichtet. Eene Frau meente, denn bestellt se lieba online. Werte Jeschäftsleitung: Ick untastütze jern den Einzelhandel vor Ort – aba nich so.

kasupke@morgenpost.de