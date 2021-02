Kasupke sagt ...

Also wenn die EU für eens jut is, denn um Vawirrung zu stiften. Nu heeßt et pötzlich aus Brüssel, die FFP2-Masken seien jar nich bessa als die einfachen OP-Masken und die EU würde det Tragen der Dinga nich empfehln. Wie bitte? Dabei sind die teuren Masken in Berlin jrade zur Pflicht erklärt worden - neben den blauen - und ooch vonne Vawaltung massenhaft bestellt worden - extra teua natürlich! Dieset ewije Hin- und Her mit den Masken jeht eenem echt uffn Keks, als jäbs nich schon jenuch Corona-Chaos. Im Supamarkt hab ick jestan wieda schön jeschwitzt unta der Entenschnabel-Maske. Ob wa irjendwann ma wieda „oben ohne“ jehn können?

=tuspoh?=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?=0tuspoh?