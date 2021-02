Kasupke sagt ...

Wat für ne tolle Nachricht: Ab heute kann sich jeda Erwachsene impfen lassen! Leida nur in Israel. Det läuft da so jut, weil die sich nich so anstelln von wejen Datenschutz, behauptet jedenfalls unsere Kanzlerin. Aba findet ja ooch, det im Jroßen und Janzen nüscht schiefjelaufen sei bei der Bewältijung der Corona-Pandemie. Die Meinung hattse exklusiv, jenau wie ihre übastrapazierten Waffen jejen det Virus: Jeduld, Vaständnis und Vatrauen. Det dürfte ziemlich uffjebraucht sein anjesichts det Impfstoff-Debakels. Fehla machen is menschlich, und det würde unsra jesamten Politika-jarde – allen voran der Kanzlerin – jut zu Jesichte stehn, det mal zuzujeben.

