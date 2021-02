Kasupke sagt ...

Det is ja ‘n dollet Ding, wat da in Köpenick passiert is. Weil ne Baujrube mit Wassa volljeloofen is, sind jetz zwee Nachbarhäusa einsturzjefährdet. In sechzehn andan Häusan wurde sichaheitshalba Jas, Wassa, Strom und Heizung abjestellt. Mehr als 300 arme Menschen mussten Hals üba Kopp aus ihren Wohnungen raus – und det bei der Eiseskälte. Allet nur, weil wahrscheinlich bei dem Neubau jefuscht wurde. Wenn det stümmt, wird der Bauherr hoffentlich dazu vadonnat, alle Schäden zu bezahlen. Und ick hoffe, det er sich nich mit ner Insolvenz ‘n schlanken Fuß machen kann. Die Nachbarn ham jetz jenuch Ärja, die dürfen nich ooch noch uff Kosten sitzenbleiben.

