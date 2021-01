Kasupke sagt ...

War det nich een herrlichet Wintawochenende? Blaua Himmel und weißa Schnee wie ausm Bildabuch. Jibt ja nüscht Besseret jejen den Corona-Kolla als frische Luft und Sonnenschein, selbst wenn’s kalt is. Und ick gloobe, janz Berlin war uffn Beenen, jing spaziern, baute Schneemänna in allen Jrößen oda saß uffm Rodelschlitten. Wobei der Schnee so jrade mal für ne kleene Rutschpartie jereicht hat. Ick bin janz sentimental jeworden beim Anblick der vielen Holzschlitten. Jenau so eenen hab ick als kleena Piepel ooch jehabt. Find die viel schöna als die komischen bunten Pla-stikschalen. Aba icke bin eben old school, wie det heutzutage heeßt – und det is ooch jut so!

