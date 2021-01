Kasupke sagt ...

Wat wird aus unsra Wirtschaft inna Pandemie? Ick hab jelesen, det unsa Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr um fünf Prozent zurückjejangen is. Det is nich wenich – aba längst nich so ville wie damals inna Finanzkrise. Det lässt doch hoffen. Trude is da skeptischa und hat mir ne Horrormeldung präsentiert: Der Champanja-Umsatz is um 18 Prozent einjebrochen. Nu meent se, wenn se sich schon nich mit ihre Mädels zum Schampusschlürfen treffen darf, sollten wa wenichstens een Pülleken für uns koofen, um die notleidenden Firmen zu untastützen. Ick hab ihr den Jefallen jetan, ooch wenn ick persönlich lieba ne jut jezapfte Molle trinke als det Prickelzeuch.

=b isfgµ#nbjmup;lbtvqlfAnpshfoqptu/ef# ubshfuµ#`cmbol# ujumfµ##?lbtvqlfAnpshfoqptu/ef=0b?