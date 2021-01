Kasupke sagt ...

Man, is det een Chaos mit den Impfungen. Manchma frag ick mir schon, woher Deutschland eijentlich seinen juten Ruf in Sachen Pünktlichkeit und Ordnung hat. Die Bestellung vom lebenswichtijen Impfstoff übalassen wa der EU, die im Bürokraten-Schneckentempo zu spät und zu wenich bestellt, und selbst det wird denn nich jeliefat. Spahn und Merkel vasprechen dauernd vollmundich Impfungen für alle bis zum Herbst – na, wer soll det denn noch glooben. Und hier in Berlin jubelt die Jesundheitssenatorin schon üba ne eijene Impfstoff-Produktion – nur det betroffene Untanehmen weeß jar nüscht davon. Wär ja ooch zu schön, um wahr zu sein jewesen.

