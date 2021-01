Kasupke sagt ...

Meene weitaus bessere Hälfte will zum Film. Nich nach Hollywood, sondan nach Babelsberch, da suchen se Komparsen für neue Folgen von „Berlin Babylon“. Von meena Sorte Männa hamse schon jenuch, aba Trude rechnet sich als echte Berlinerin Chancen aus. Wat meene Holde noch mehr lockt als Ruhm, Scheinwerfalicht und Action is die Aussicht uff Maske und Frisör: „Kasu, wennse eenen nehmen kricht man die Haare jemacht!“ Det is wirklich valockend, da ja keen Mensch weeß, wann Friseure endlich wieda uffmachen dürfen. Bis det soweit is, bin ick ooch filmreif – als Waldschrat mit wirrem Haar.

