Kasupke sagt ...

Jestan hat ick jleich zwee Impftouren zur Messehalle am Funkturm. Junge, Junge, da herrscht villeicht een Chaos bei der An- und Abfahrt. Klar fahrn da jede Menge Kollejen hin – uff der Suche nach Kundschaft, sonst is ja kaum noch Jeschäft zu machen. Und da der Senat die Touren für die Impflinge zahlt, is da nu natürlich jede Menge Vakehr. Hätte man logischaweise bei der Eröffnung vom Impfzentrum mit einplanen müssen. Aba ick will nich nur meckan: Meene Fahrjäste, die rauskamen, warn bejeistert. „Alle so freundlich und hilfsbereit, toll organisiert“, lautete die einhellije Meinung. Det is doch schon ma wat – nu muss nur noch mehr Impfstoff her!

