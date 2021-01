Kasupke sagt ...

Jibt ja nüscht, wattet nich jibt: In Brandenburch wollnse jetzt testen, ob Jurkenwassa jenau so jut jejen vaeiste Straßen hilft wie Streusalz. Keen Witz! Anjeblich hamse in Bayern damit ooch schon experimentiert, und man könnte so tonnenweise umweltschädlichet Streusalz einsparn. Also ick bin ja sowieso een jroßa Fan der köstlichen Spreewald-Jurken. Wenn ick also die letzte aus Glas jeangelt habe, werd’ ick uff Frost und vaeiste Straßen warten und denn det Jurkenwassa uffm Jehweg vorm Haus ausjießen. Ma kieken, wat passiert. Oda ick jurgele damit. Wenn det so’n Wundamittel is, wirkt det vielleicht ooch jejen Viren alla Art.

