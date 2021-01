Kasupke sagt,...

Hamse ooch jekiekt, wie der neue amerikanische Präsident sein Eid jeschworen hat? Also det war schon ne sehr schöne Zeremonie, so wat können die Amis eben, selbst unta Corona-Bedingungen. Trude war janz bejeistert von den Kostümen der Ladies in Violett und hellblau: „Bessa als die Fahion Week!“. Und denn noch Lady Gaga und Jennifer Lopez, die die Nationalhymne singen! Ick wünsche dem neuen Präsidenten und seina Vizepräsidentin Glück und Erfolg - für ihr Land und den Rest der Welt.