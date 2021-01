Kasupke sagt,...

Nu heeßt et also weita inna Stube hocken und am besten keenem Menschen zu nahe kommen. Der Lockdown is vom Corona-Kabinett bis zum 14. Februar valängert worden, also bis zum Valentinstach, wie passend. Ob wa uns denn alle knutschend in den Armen liejen? Bestimmt nich. Ick wette nämlich, denn wird der Lockdown nochma valängat. Nu wolln se wenichstens ma untersuchen, ob und wieviel von den Virus-Mutationen hier schon rumschwirren. Wird ja ooch Zeit! FFP2-Masken sollen nu in Bus und Bahn Pflicht werden, na sowat. Erinnern Se sich noch, wie det zu Anfang der Pandemie hieß: Masken würden jar nüscht bringen? Für Politika und Wissenschaftla jilt eben der Jrundsatz: wat jeht mich mein Jeschwätz von jestan an.

( BM )