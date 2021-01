Kasupke sagt,...

Rot-Rot-Jrün hat nen neuen Jeistesblitz: Ne Migrantenquote inna öffentlichen Vawaltung, festjeschrieben in nem Jesetz. Der Müllameesta hat uns ja vasprochen, det Berlin künftich bessa jemänätscht werden soll. Ick dachte imma, da jehts um Digitalisierung und klarere Zuständichkeiten. Nee, anscheinend nich. Damit mich keena falsch vasteht: Mehr Menschen aus Migrantenfamilien im öffentlichen Dienst wären jut. Doch det is ne Frage der Integration, det lässt sich nich vaordnen. Aba so wat is wieda typisch für unsre weise Landesrejierung: Statt Probleme tatsächlich anzujehn, lejen wa mit viel Tam-Tam 'n Jesetz uff. Kenn wa ja schon vom Mobilitätsjesetz.

( BM )