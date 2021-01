Kasupke sagt,...

Meine Jüte, der halbe Januar ia schon rum und imma noch keen Ende der Corona-Krise in Sicht. Im Jejenteil: RKI-Chef Wieler warnt, det allet noch schlimma wird, wenn wa nich alle mitn Hintan Zuhause bleiben und uns nur mit unsam eijenen Spiejelbild treffen. Det is aba keen so schöna Anblick, seit die Friseure ihr nich mehr arbeeten dürfen. Außa natrürlich bei Profi-Fußballan, aba für die scheinen die Corona-Rejeln ja sowieso nich zu jelten.

Trude will sich jetzt als Jast für ne Talkshow bewerben. Meena Holden is uffjefalln: Im Fernsehn ham vonna Moderatorin bis zu den Talkshow-Jästen imma alle die Haare schön. Da scheint Corona den Figaros nich det Handwerk zu lejen.