Kasupke sagt,...

Na der Schuss jing nach hinten los: Der Rejierende Müllameesta hat sich empört, die Wirtschaft würde in Corona-Zeiten nich jenuch Home Office möglich machen. Dabei isset nich die Wirtschaft, sondan seine eijene Stadt-Vawaltung, in der et mit Arbeeten von Zuhause hapert. Schon im ersten Lockdown im Frühjahr ham ne Menge Beamte Home Office ohne Office jemacht, weil se jar keene Computa oda nich die Technik dazu ham.

Ick hab det mit Home Office ooch schon vasucht. Aba erstens zahlt mir det keena und zweetens scheucht ma Trude denn mit Haushaltsarbeeten wie Müll runtabringen oda Jeschirrspüla ausräumen. Denn sitz ick doch lieba in meene Droschke, da vadien ick seit Corona ooch nüscht mehr, hab aba wenichstens meene Ruhe.