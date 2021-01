Kasupke sagt,...

In Berlin stehn die Corona-Ampeln uff Rot - und bei Kasupkes Zuhause uff dunkelrot. Seit die Friseure wieda dicht machen mussten, is mit Trude nich jut Kirschen essen. Ick sach nur: Locke down im Lockdown. Jestan hab ick se n'bisschen vaäppelt, weil se den janzen Vormittach mit bunten Lockenwicklan uffm Kopp rumjeloofen is. Na det hätt' ick ma bessa sein jelassen. Da vasteht se keen Spaß. Und ick konnte ja noch nich ma n'kleenen Blumenstrauß koofen, um wieda jut Wetta zu machen - die Blumenläden sind ja ooch dicht. Wieso eijentlich, wenn doch Buchläden offen bleiben dürfen? Vastehn kann man det nich, wie so vielet bei dem janzen Corona-Rejel-Chaos.