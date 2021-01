Kasupke sagt,...

Junge, Junge schon schlimm, wat da in Amerika los is! Det die varrückten Trumpisten sojar det Capitol stürmen, wer hätte det jedacht? Nu is die Uffrejung groß, und inna deutschen Politik - selbst im Berlina Abjeordnetenhaus - muss nu noch jeda Eenzelne Abscheu und Empörung kund tun. Nach dem Motto: Is zwar schon allet jesacht worden nur noch nich von allen.

Nu würd ick doch ma vorschlagen, det die hochbezahlten Damen und Herren Politika ihre Uffmerksamkeit lieba uff die Probleme im eijenen Lande lenken. Mit der janzen Corona-Misere, dem schleppenden Impfprozess und den steijenden Enerjiekosten jibs ja wohl weeß Jott jenuch zu tun.