Kasupke sagt,...

Na det der Lockdown valängert wird, war eijentlich klar. Aba nu noch mal weitere Einschränkungen und Beschränkungen - und wer weeß, wie lange det noch so weita jeht... Uff een Lockdown folgt der nächste. Wie lange kann unsere Wirtschaft det durchhalten? Finanzminista Scholz tut ja so, als würda det Jeld im Ministeriumskella im Akkord drucken. Aba wer soll det am Ende bezahln?

Mir tun wirklich die Jastronomen, Ladenbesitza, Friseure, Musika und Schauspiela von Herzen leid, die zur Untätichkeit vadammt sind und nüscht vadienen können. "Wenn der janze Mist vorbei is, jehn wa ins Theata - und zum Italiena feian!", hat sich Trude vorjenommen. Wenn's doch bloß schon so weit wäre...