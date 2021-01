Kasupke sagt,...

Läuft's nu mit den Impfungen oda nich? Gloobt man der Jesundheitssenatorin, is allet primstens, aba wenn man die Bildà vom jähnend leeren Impfzentrum in Treptow sieht - dem eenzijen wat bisher offen is, kommen eenem doch leise Zweifel. Zu wenich Impfstoff, behauptet die Kalayci, aba det sieht vor allem nach zu wenich Impflingen aus.

Nu is det ooch nich so einfach, für Menschen im jesegneten Alta, mal eben ins Taxi zu springen und quer durch de Stadt zu fahrn. Und wenn det mit den Terminen so jut klappt wie uffn Bürjaämtern, na denn jute Nacht. Meene Schwiejamutta is mit ihre 86 als nächstet anne Reihe. Noch hattse keene Einladung bekommen, aba wenn et so weit is, wird se natürlich von Trude und mir bejleitet. Ick berichte Ihnen denn brühwarm, wie et war.