Kasupke sagt,...

Beim Blick uffn Kalenda hab ick jesehn, det morgen ja schon Heilije Drei Könije is. Eijentlich schmeißen wa den Baum imma am 6. Januar raus, aba diesma wolln wa ihn noch länga stehn lassen. Bei uns is der erste Abholtermin am 8. Januar, aba det is mir dieset Jahr zu früh. In diesen trüben Tagen, an denen wa nüscht anderet machen können als inne Stube hocken, is der schön jeschmückte Baum mit seinen Lichtan een echta Lichtblick. Hat sich bisher ooch jut jehalten und nadelt noch nich. Jibt ja sonst nich so furchbar ville, an dem man sich erfreuen kann - da kricht der Weihnachtsbaum ne Nachspielzeit. Bloß schade, det die selbstjebackenen Plätzchen und der Stollen schon uffjefuttert sind.

( BM )