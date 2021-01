Kasupke sagt,...

Jestan hat der Winta in unsam Millionendorf vorbeijekiekt. Für ne ordentliche weiße Decke hat et zwar nich jereicht, aba die Kinda hatten trotzdem ihren Spaß. Trude und ick sind oock tapfa rausjejangen, obwohl det Wetta am frühen Nachmittach schon mächtich in Richtung "Da jagt man keenen Hund vor de Tür" changierte. Aba man kann ja nich imma uffm Sofa sitzen. Wir waren baff, wie ville Leute in unsam Park untaweechs warn. Und uff den Wiesen stand schon ne janze Komapnie von kleenen, leicht anjeschmuddelten Schneemännan. Corona hat uns offenbar zu nem Volk von Spazierjängan und abjehärteten Naturfreunden jemacht. Bin jespannt, ob det den Lockdown übadauat.

