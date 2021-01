Kasupke sagt,...

Nu hat det neue Jahr anjefangen, uff det wa alle so sehnsüchtich jewartet ham. Wer aba jeträumt hat, jetzt wird alle schlachartich bessa, wird schnell mitm Kata uffwachen. Ick hab jestan janz schön jeschluckt, als ick anna Tanke Benzin in meene Droschke füllen wollte. Det war pro Lita fast zehn Cent teura als Silvesta. Liecht anna jestiejenen CO2-Abgabe und daran, det die Mehrwertsteuasenkung zum Jahreswechsel ausjeloofen is, hat mir der Tankwart freundlich erklärt. Von meenem Wissen kann ich mir aba ooch nüscht koofen. Ick kann die Mehrkosten nich an meene Fahrjäste weitajeben. Naja, wird nicht der letzte wirtschaftliche Dämpfa in diesem Jahr bleiben.

