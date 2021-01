Kasupke sagt,...

Hoffe Se sind jut rinjerutscht ins heißersehnte neue Jahr. Bei uns inne Straße jabs doch noch een schönet Feuawerk, een Nachbar muss Raketen jebunkert ham. Een wahra Lichtblick nach dem Trauaspiel von Silvestashow, die det ZDF da am Brandenburja Tor jeboten hat. Und det mussten ooch noch 500 Polizisten bewachen! Mit der Vaschwendung von Steuajeld fängt det Jahr schon mal jut an. Als Kontrastprogramm hamse dafür jestan det Neujahrskonzert der Wiener Philharmonika live übatragen - herrlich! Beschwingta kann man nich ins neue Jahr starten. Meene Fernsehjebühren fürn Januar sollten se schleunichst an den Österreichischen Rundfunk übaweisen, der hat det Qualitätsprogramm nämlich produziert.

( BM )