Kasupke sagt ...

Ick bin ja mal jespannt, ob der Himmel üba Berlin heute inna Silvestanacht wirklich zappendusta bleibt. Noch nich ma am Brandenburja Tor wird's Feuawerk jeben - det ZDF wollte nich. Warum denn trotzdem der 17. Juni und drumrum allet jesperrt werden muss, is mir schleiahaft. An der Silvesta-Show ohne Publikum und Stimmung kann det wohl nich liejen - so`n Kracha sind Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel nu ooch nich. Bei uns steht "Dinner for One" und Fondue für Zwei uffm Programm. Trude und icke wünschen Ihnen eenen juten Rutsch ins neue Jahr - in dem wa hoffentlich det vadammte Corona-Virus besiejen und die Morjenpost den kriminellen Computa-Virus los wird.

