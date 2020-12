Kasupke sagt ...

So die letzte Woche von 2020 wern wa ja hoffentlich ooch noch rumkriejen und ick gloobe, diesem vamaledeiten Corona-Jahr weent keena eene Träne nach. Da bin ick schon traurich, det ick Silvesta noch nich ma een paar schöne Raketen innen Himmel und damit alle Viren zum Mond schießen kann. Die alljährliche Party bei Freundin Kathrin hat Trude ooch schweren Herzens abjesagt. Nu wird „Dinner for one“ nich nur unsa Silvesta-Ritual im Fernsehn sondan ooch in echt bei Kasupkes. Dafür werd ick det erste Mal seit ewijen Zeiten inna Silvestanacht nich arbeeten, sondan wie der olle Butler von Miss Sophie alle nicht existenten Jäste würdich vatreten. Uff een jutet Neuet kann man diesmal jar nich oft jenuch anstoßen!

