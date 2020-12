Kasupke sagt ...

Nu wirds langsam ernst mit Weihnachten, aba die richtije Vorfreude uffs Fest stellt sich bei mir erst janz langsam ein. Ick vamiss det schon, mit meena Holden üba ‘n Weihnachtsmarkt zu bummeln oda ‘n schönet Adventskonzert im Dom zu hören. Wenichstens is bei uns zu Hause allet jemütlich und schön jeschmückt. Und vor allem is Trude da.

Mir tun alle Leute leid, vor allem die alten, die Weihnachten muttawindalleene und einsam in ihra Wohnung hocken. Jotttseidank jibts aba die Hotline vom Verein „Silbanetz“. Da könn alle üba 60 anrufen und mit netten Menschen, die det ehrenamtlich machen, plaudan. Is sojar kostenlos. An den Feiatajen is det Telefon rund um die Uhr besetzt. Is ne jute Sache, da kann ick nur sajen: Chapeau.

